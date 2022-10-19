В Рыбинском районе рейсовый автобус насмерть сбил велосипедиста

В Рыбинском районе под колеса автобуса попал велосипедист. ФОТО: Телеканал "Рыбинск-40"

Около 6 утра 19 октября в Рыбиснком районе произошло ДТП. Под колеса рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Рыбинск – Мышкин», попал велосипедист.

- 46-летний водитель, управляя автобусом «ЛиАЗ», произвел наезд на мужчину. Он, по предварительной информации, передвигался на велосипеде по краю проезжей части. 81-летний велосипедист скончался на месте аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.