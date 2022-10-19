В суды Ярославской области поданы семь исков, оспаривающих частичную мобилизацию

Суды Ярославской области приняли семь исков, оспаривающих решения о частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 21 сентября по 18 октября в суды Ярославской области были поданы семь исков, оспаривающих решения военных комиссариатов о частичной мобилизации.

Два иска были возвращены в связи с неподсудностью дел судами, в которые они поданы. Такое решение приняли в Ленинском и Фрунзенском судах Ярославля.

- По трем делам вынесены решения по существу – в удовлетворении исковых требований отказано городским судом Рыбинска, Фрунзенским и Заволжским судами Ярославля, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Два дела сейчас находятся на рассмотрении.