В суды Ярославской области поданы семь исков, оспаривающих частичную мобилизацию

Суды Ярославской области приняли семь исков, оспаривающих решения о частичной мобилизации
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С 21 сентября по 18 октября в суды Ярославской области были поданы семь исков, оспаривающих решения военных комиссариатов о частичной мобилизации.
Два иска были возвращены в связи с неподсудностью дел судами, в которые они поданы. Такое решение приняли в Ленинском и Фрунзенском судах Ярославля.
- По трем делам вынесены решения по существу – в удовлетворении исковых требований отказано городским судом Рыбинска, Фрунзенским и Заволжским судами Ярославля, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Два дела сейчас находятся на рассмотрении.