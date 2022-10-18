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Общество18 октября 2022 14:28

В Ярославле общественный транспорт из Санкт-Петербурга продолжит возить местных жителей

На маршруте работают семь автобусов
Анастасия ГОЛУБЕВА
На маршруте работают семь автобусов

На маршруте работают семь автобусов

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском районе три месяц назад был запущен пилотный маршрут №176 Ярославль-Главный – поселок Щедрино. На линии работают семь желтых автобусов, которые ежедневно выполняют 108 рейсов.

– Большинство пассажиров, которые пользуются 176-м маршрутом, отметили позитивные изменения, и это не может не радовать, – рассказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Стремимся к тому, чтобы весь общественный транспорт был таким же современным и удобным.

Маршрут №176 обслуживает ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга. Перевозчик выбран по результатам конкурентной процедуры.