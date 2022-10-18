В Ярославле городские фонтаны начали готовить к зиме Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле городские фонтаны начали готовить к зиме. Их сезон закончился 1 октября. Специалистам предстоит законсервировать 15 фонтанов. Для этого будет задействованы десять рабочих, а также техника – манипуляторы и самосвалы.

— 5 объектов закроют специальными конструкциями, которые сохранят чаши фонтанов и оборудование. Вчера завершили работы на площади Юности, сегодня приступили к фонтанам на Стрелке. Для проведения работ на предприятии разработали специальные схемы. На прошлой неделе мы слили воду из чаш и продули трубы, чтобы не допустить их заморозки в зимний период, — рассказал начальник первого сетевого района предприятия «РиОГС» Александр Филатов.

К зиме фонтаны готовят очень основательно: сначала происходит слив воды их системы, дальше чаши очищают и промывают, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого вокруг фонтана выстраивают металлические конструкции, которые накрывают листами профнастила.