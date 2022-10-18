Горячая линия по вопросам земельного законодательства

21 октября 2022 года в целях профилактики нарушений земельного законодательства отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводится горячая линия.

Заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов отдела государственного земельного надзора по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства с 9 до 13 часов по телефонам: 8 (4822) 50-98-01, доб. 157 на территории Тверской области и 8 (4852) 30-89-92 на территории Ярославской области.