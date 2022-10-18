В Рыбинске на ямочный ремонт дорог выделили почти два миллиона рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске проведут ямочный ремонт. Сейчас проходит конкурс по выбору подрядчика. Горячим асфальтом отремонтируют 1300 квадратных метров дорог.

Участки, которые будут обновлять, выбирали, ориентируясь на предписание ГИБДД и наибольшую транспортную загруженность. На все эти работы выделили 1,8 миллиона рублей.

— Ямочный ремонт предотвращает полотно дороги от дальнейшего разрушения. Сейчас определяем первоочередные дороги. Однозначно требуется ямочный ремонт на Волжской набережной от Собора до улицы Луначарского, по улице Гагарина, на Пошехонском тракте, на Окружной дороге в районе кладбища, на подъездах к мосту, — пояснили в Управлении городского хозяйства.

Ремонтные работы планируется провести зимой. В случае, если температура будет ниже нуля, подрядчик сможет использовать литой и «холодный» асфальт.