Жителя Тутаева приговорили к колонии строгого режима за грабеж телефона Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Тутаеве 34-летний местный житель признан виновным в грабеже.

Мужчина в июне текущего года встретил на улице Тутаева своего 58-летнего знакомого, который был в этот момент нетрезв. Злоумышленник попросил подняться в квартиру приятеля, чтобы попить воды. Пока хозяин наливал воду, тутаевец схватил его сотовый телефон и собирался убегать. Знакомый заметил это и потребовал отдать телефон, но похититель это проигнорировал и скрылся.

Во время расследования местный житель признал свою вину, возместил материальный ущерб – 16 тысяч рублей, признался и раскаялся в содеянном.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества» и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое наказание по предыдущему приговору суда, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Ранее мужчина был судим за совершение преступлений против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков.