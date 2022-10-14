В ЯО юрлицо устранило нарушение земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения

В июне 2022 года инспектором межрайонного отдела государственного земельного надзора территориального Управления проведены контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе пос. Красная горка Покровского с/п Рыбинского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверен земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 36,5 га, принадлежащий на праве собственности закрытому акционерному обществу «Интертэм».

На земельном участке были выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью, что является невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель.

В июле 2022 года землепользователю земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Собственнику предложено осуществить на земельном участке сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.

3 октября 2022 года в Управление поступил ответ на предостережение от юридического лица, в котором сообщается, что на земельном участке проведены мероприятия по защите от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.