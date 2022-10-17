В Переславскую больницу купили рентгеновский аппарат за 13 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

Во взрослую поликлинику Переславской центральной районной больницы купили современный рентгеновский аппарат за 13 миллионов рублей. Его уже активно используют.

Изображение автоматически сохраняется в цифровом формате с возможностью распечатки на обычной бумаге. Помимо этого, комплекс оснащен цифровым маммографом.

– Поступивший аппарат стал большим подспорьем по хранению всей цифровой информации на центральном сервере больницы, – отметил главный врач ЦРБ Кирилл Харчиков. – Благодаря этому специалисты смогут, не покидая рабочее место, на своем компьютере посмотреть готовые снимки. Это существенно экономит рабочее время врачей, тем самым скорость приема пациентов увеличивается, сокращается время ожидания приема.