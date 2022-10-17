ОДН за электроэнергию – 5 способов снизить расходы

Вопросы о начислении и оплате общедомовых расходов остаются актуальными для жителей многоквартирных домов. «ТНС энерго Ярославль» подготовило памятку с рекомендациями как снизить сумму за электроэнергию, потребленную на ОДН.

Напомним, ОДН – это общедомовые нужды, которые включают затраты на содержание инфраструктуры дома за пределами частных квартир: освещение и обогрев подъездов, подвалов, обслуживание лифта, работа коллективных усилителей и антенн. Плата за эти услуги делится между всеми жильцами дома пропорционально площади занимаемых помещений.

Для снижения расходов на ОДН за электроэнергию жителям многоквартирных домов рекомендуется предпринять следующие шаги:

• регулярно передавать показания приборов учета по всем помещениям с 23 по 25 число каждого месяца - именно в этот период фиксируются показания общедомового счетчика;

• при необходимости определиться с формой управления домом - выбрать управляющую компанию или создать товарищество собственников жилья (ТСЖ);

• следить за техническим состоянием внутридомовых электрических сетей, не допускать вмешательства и самовольных подключений к общедомовым сетям;

• установить энергосберегающие светильники в местах общего пользования;

• провести проверку систем энергоснабжения на предмет несанкционированных подключений - данные работы проводят управляющие компании совместно с энергетиками.

Напоминаем, обратиться в «ТНС энерго Ярославль» по вопросам начислений или для проведения проверки многоквартирных домов на наличие незаконных подключений и хищений электроэнергии можно удаленно через форму на сайте компании, через личный кабинет, мобильное приложение или по телефонам Единого контактного центра ПАО «ТНС энерго Ярославль»:

8 (4852) 280-363 (Ярославль),

8 (4855) 231-690 (Рыбинск),

8 (800) 775-4476 (федеральный номер).