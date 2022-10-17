Под Переславлем построены первые 10 километров нового газопровода Фото: Правительство Ярославской области

Под Переславлем построены первые 10 километров нового межпоселкового газопровода от ГРС «Ленинский путь» до населенных пунктов Рязанцево, Елизарово, Горки, Смоленское с отводом на поселок Дубки.

- На одном из участков трассы применен метод наклонно направленного бурения для прокладки труб под железной дорогой. Этот метод будет также использован для проведения сетей под несколькими автомобильными дорогами, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Ввод объекта в эксплуатацию даст техническую возможность для подключения к голубому топливу более 900 домов и квартир, а также школы, детского сада, Дома культуры, библиотеки, амбулатории, предприятий малого и среднего бизнеса, крупного животноводческого комплекса.

Рабочим предстоит проложить еще 33 километра сетей. Объект начнет работу в 2023 году.