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Общество17 октября 2022 10:39

Под Переславлем построены первые 10 километров нового газопровода

Объект начнет работать в 2023 году
Анастасия ГОЛУБЕВА
Под Переславлем построены первые 10 километров нового газопровода

Под Переславлем построены первые 10 километров нового газопровода

Фото: Правительство Ярославской области

Под Переславлем построены первые 10 километров нового межпоселкового газопровода от ГРС «Ленинский путь» до населенных пунктов Рязанцево, Елизарово, Горки, Смоленское с отводом на поселок Дубки.

- На одном из участков трассы применен метод наклонно направленного бурения для прокладки труб под железной дорогой. Этот метод будет также использован для проведения сетей под несколькими автомобильными дорогами, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Ввод объекта в эксплуатацию даст техническую возможность для подключения к голубому топливу более 900 домов и квартир, а также школы, детского сада, Дома культуры, библиотеки, амбулатории, предприятий малого и среднего бизнеса, крупного животноводческого комплекса.

Рабочим предстоит проложить еще 33 километра сетей. Объект начнет работу в 2023 году.