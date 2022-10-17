«Ярэнерго» проводит массовую установку интеллектуальных приборов учета

ФОТО Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Масштабный проект по внедрению интеллектуальной автоматизированной системы сбора данных реализуется в Ярославском, Угличском, Пошехонском, Большесельском, Брейтовском и Ростовском районах. На настоящий момент выполнена установка 19,5 тысяч счетчиков, всего планируется смонтировать более 31 тыс. приборов. Монтажные работы будут выполнены до конца ноября.

Установка ведется поэтапно: сначала подрядная организация монтирует прибор учета и, при необходимости, производит замену провода на вводе в здание. Потом происходит оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета и передача потребителю выносного дисплея, где отображаются все данные, собираемые счетчиком. С этого момента расчеты ведутся по новому прибору.

Информация о начале работ доводится до администрации поселений и размещается на информационных стендах. Однако не всегда в момент монтажа жители имеют возможность находиться на месте. В таких случаях потребители могут получить дисплей и подписать акт при следующем обходе населенного пункта специалистами Ярэнерго, либо самостоятельно связаться с районом электрических сетей и согласовать удобную дату и время. Контакты ответственных лиц направляются таким потребителям уведомительным письмом.

Новые приборы учета типа «Фобос» устанавливаются в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и отвечают всем современным требованиям.

– Монтаж и техническое обслуживание приборов учета выполняются бесплатно, а их показания передаются на сервер дистанционно. Автоматизированная система максимально облегчает потребителю контроль над расходом электроэнергии, ему остается только своевременно оплачивать счета, – рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.