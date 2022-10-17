Ярославский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский аэропорт Туношна с 15 октября перешел на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до 23 марта 2023 года.

Генеральный директор АО «Аэропорт Ярославль» Максим Федосов отметил, что все службы готовы к работе в осенне-зимний период с учетом требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза.

- В настоящее время полеты из Ярославля осуществляют авиакомпании «Северный ветер», «Азимут» и «ЮВТ Аэро». Маршрутная сеть насчитывает пять направлений: Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Архангельск, Минеральные Воды, - сообщили в правительстве Ярославской области.