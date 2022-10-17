В Переславле грузовик насмерть сбил перебегающего пешехода

Трагедия произошла на трассе М-8. ФОТО: ОГИБДД Переславля

В Переславле вчера, 16 октября, на трассе М-8 произошло смертельное ДТП.

Примерно в 19:45 на 117 километре М-8 51-летний водитель, который ехал за рулем грузовика «МАН», сбил пробегающего по проезжей части пешехода.

- В результате ДТП пешеход – 64-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области