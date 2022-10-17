В Ярославле на улице Гагарина горит производственное здание. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 17 октября, примерно в 6:40 в Красноперекопском районе начался сильный пожар. Горит производственное здание на улице Гагарина, дом №62, строение 18. Что именно здесь располагается – уточняется.

Запах гари распространился на многие районы города: местные жители пишут, что даже в центре Ярославля через форточки в квартиру проник запах горелого. Клубы черного дыма также видны из разных точек города.

- В 06:47 17.10.2022 г. поступило сообщение о загорании нежилого здания по адресу: Ярославль, улица Гагарина, дом 62, строение 18. К месту пожара направлены необходимые силы и средства. Пострадавших нет. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Немного позже в МЧС добавили, что в 09:01 была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров. К тушению привлечены 39 человек и 11 единиц техники.