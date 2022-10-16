В Дзержинском районе Ярославля столкнулись легковушки

«Ладу» отбросило с проезжей части на тротуар под светофор. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля сегодня, 16 сентября, в 10:14 произошло ДТП.

На перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Труфанова столкнулись две легковушки – «Форд» и «Лада Приора». По всей видимости, удар был сильным, «Ладу» отбросило с проезжей части на тротуар под светофор. У обеих машин серьезно пострадали передние бамперы.

- По предварительной информации, пассажир автомашины "Лада", мужчина, доставлен в медучреждение. На место ДТП выехали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.