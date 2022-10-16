В Рыбинске у железнодорожного вокзала горел автобус. ФОТО: Арсений Алешков

В Рыбинске сегодня, 16 октября, на стоянке у железнодорожного вокзала горел автобус. Черные клубы дыма нависли над городом, весь салон автобуса полыхал. К счастью, все обошлось без пострадавших.

- Сообщение поступило в 9:54, автобус находился на стоянке у вокзала. Работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Автобус горел по всей площади. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.