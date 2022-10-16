Собрали и продукты, и воду, и детское питание. ФОТО: группа ЯГПУ ВКонтакте

Ярославский педагогический университет собрал 200 килограммов гуманитарной помощи для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Все необходимое приносили студенты и сотрудники ЯГПУ.

– Нет, думаю, людей, которые могут равнодушно наблюдать за всем, что связано с военной операцией. Очень многим сегодня на освобождаемых территориях нужны и простое человеческое участие, и помощь в самом необходимом, – рассказал и.о.ректора ЯГПУ Михаил Груздев.

В пункте университета принимали продукты с длительным сроком хранения, бутилированную воду, детское питание, средства личной гигиены, детские канцелярские принадлежности и сухой корм для животных.