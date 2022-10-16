В Ярославле пройдет благотворительное мероприятие по сбору корма для собак Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ярославле сегодня, 16 октября, в 12 часов в ДК «Строитель» пройдет благотворительное мероприятие «Гав-гав шоу. Верные друзья». Оно нацелено на сбор корма для собак. Каждый, кто придет, должен принести с собой пакет любого сухого корма и отдать его волонтерам.

- Гостей ждут мастер-класс, шоу-программа с участием собак, аквагрим, фотозоны и многое другое, - рассказали в правительстве Ярославской области.