В Ярославле третьи сутки ищут 16-летнего подростка

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле третьи сутки ищут 16-летнего Владислава Шубина. Он ушел из дома в Красноперекопском районе 13 октября. С того момент родные ничего не знают о нем.

Приметы Владислава: на вид 17 лет, рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Пропавший был одет в черную куртку олимпийку с цветными волосами спереди (голубая, синяя, оранжевая), светло-серые джинсы и черно-белые кожаные кроссовки.

- Всех кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.