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Происшествия15 октября 2022 11:43

Жительница Рыбинска перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Полиция призывает не поддаваться на уловки злоумышленников
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Рыбинска перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Жительница Рыбинска перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинска обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что кто-то пытается завладеть ее деньгами и для того, чтобы этого не произошло, нужно перевести их на «безопасный счет». Женщина все так и сделала, отдав мошенникам более полутора миллионов рублей.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.