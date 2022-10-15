Жительница Рыбинска перевела мошенникам полтора миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинска обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что кто-то пытается завладеть ее деньгами и для того, чтобы этого не произошло, нужно перевести их на «безопасный счет». Женщина все так и сделала, отдав мошенникам более полутора миллионов рублей.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.