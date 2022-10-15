В Переславском районе в столкновении иномарок пострадали два человека Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Переславском районе, вчера, 14 октября, на трассе М-8 произошло ДТП.

Примерно в 19:50 автомобиль «Кадиллак», за рулем которого был 72-летний водитель, выехал на встречку и врезался в «Тойоту».

Водителя «Кадиллака», жителя Костромской области, госпитализировали в больницу. Позже 27-летняя женщина-пассажир «Тойоты» обратилась за помощью к врачам. Ей назначили амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.