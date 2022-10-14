Суд не удовлетворил иск рыбинца, оспаривавшего решение военкомата по мобилизации

Рыбинский городской суд отказал в удовлетворении первого в области иска об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинский городской суд отказал в удовлетворении первого в области иска об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации.

- Решение военного комиссариата Рыбинска и Рыбинского района о призыве на военную службу и решение военно-врачебной комиссии и признании годным к несению военной службы признаны законными, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В течение 10 дней суд предоставит мотивированное решение.

Всего в Ярославской области были поданы три иска, оспаривающих решения по частичной мобилизации.