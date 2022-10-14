В Ярославской области обрушилась часть моста через реку Нерль

В Переславском районе рухнула пешеходная часть моста. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте, Татьяна Рыбакова

В Переславском районе обрушилась часть моста, ведущего через реку Нерль. В прошлом году сооружение было отремонтировано по программе БКД, но в целости и сохранности простояло недолго.

О случившемся в паблике «Переславль LIVE» сообщили местные жители.

- Вот так у нас работают службы. Хорошо, что никто не пострадал, - пишет в группе Татьяна Рыбакова и просит администрацию принять меры.

Опасную часть огородили. ФОТО: департамент дорожного хозяйства ЯО

На пост отреагировали в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области:

- В настоящее время место огорожено, выставлены соответствующие знаки. По мостовому сооружению проезд обеспечен, проезжая часть не пострадала, дефекты выявлены только на пешеходной зоне. Сегодня объект обследует комиссия для выявления причин их возникновения и принятия первоочередных мер по скорейшему восстановлению конструкций.

Местные жители, которым приходится постоянно ходить по мосту, попросили отгородить для них пешеходную зону.

- Дети ходят по проезжей части, никакой безопасности, - говорит Татьяна Рыбакова.