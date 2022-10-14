Доходы от использования ярославских лесов составили 247 миллионов рублей

На данный момент общая площадь арендованного леса в Ярославской области составляет более 1 миллиона гектаров Фото: Полина Вачнадзе

В первой половине 2022 года доходы в консолидированный бюджет страны от использования яросавских лесов составили около 247 миллионов рублей. Как сообщили в филиале Рослесинфорга «Центрлеспроект», это на 63% больше, чем за тот же период прошлого года.

- С января по июнь 2022 года на баланс региона поступило порядка 129 миллионов рублей, а в государственную казну – больше 115 миллионов. Для сравнения за этот же период прошлого года лесные доходы области составляли около 47 и 103 миллионов соответственно, - уточнил директор компании Евгений Лялин.

Самым доходным направление стала заготовка древесины – около 92% от общей доли поступлений. Также лес используется для разработки месторождений полезных ископаемых – почти 4% и осуществления рекреационной деятельности – примерно 1%.

На данный момент общая площадь арендованного леса в Ярославской области составляет более 1 миллиона гектаров или около 60% всего лесного фонда региона.