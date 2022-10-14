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Общество14 октября 2022 7:58

В Ярославской области построят асфальтовый завод

Соглашение подписано между правительством региона и ООО «ДЭП-57»
Полина Вачнадзе
В Ярославской области построят новый асфальтовый завод. ФОТО: ТАСС

В Ярославской области построят новый асфальтовый завод. ФОТО: ТАСС

В Ярославской области построят новый асфальтовый завод. Об этом сообщили в правительстве региона. Соглашение с компанией «ДЭП-57» было подписано в Казани во время международной выставки-форуме «Дорога-2022».

Вложения в проект составят около 300 миллионов рублей, а в области появятся порядка 50 новых рабочих мест.

Завод производительностью до 160 тонн асфальта в час планируют запустить уже в следующем дорожном сезоне. Производство будет отвечать всем требованиям экологической безопасности.