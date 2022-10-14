«На транспорте страшно ездить стало»: в Ярославле еще один автобус задымился на ходу

Водитель будто не замечает клубы черного дыма. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Новый день – и новое ЧП с общественным транспортом в Ярославле. На этот раз горожане сняли на видео автобус, который ехал, оставляя позади себя клубы черного дыма. А водитель будто бы и не замечал происходящего.

- След такой, словно у какого-то прислужника тьмы. Ездит по остановкам и собирает заблудшие души, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Юрий П.

- У нас с транспортом просто беда настала. Ломается на полдороги или вовсе его нет. В приложении бывает вообще нет транспорта – ни в пути, ни на конечной. До реформы все намного проще было, - считает Оксана Б.

- Ничего нового, увы. Н атом транспорте, что сейчас, ездит страшно, а платить за такой проезд – вообще кощунство! Это нам должны моральный ущерб компенсировать! – высказывает свое мнение Наталья. Н.

Происшествиями с городскими автобусами ярославцев уже не удивишь. Совсем недавно на улице Ньютона сгорел автобус №1, на остановке «Речной порт» обстреляли общественный транспорт с пассажирами внутри. Не редки и аварии с участием ПАЗов и ЛиАЗов.