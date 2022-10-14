В Ярославле вынесли приговор бывшему директору регионального фонда капремонта

Эдуарда Потапова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Ярославля вынес решение по делу экс-директора регионального фонда капитального ремонта Эдуарда Потапова. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Должность директора Фонда Потапов занимал с октября 2017 года по июль 2018-го. В суде было установлено, что практически сразу после назначения на этот пост обвиняемый подписал документы на оплату работы по капремонту домов в Ярославле, Тутаеве и Рыбинске. При этом руководитель Фонда точно знал, что часть работ не выполнена, а часть сделана не качественно.

- В результате указанных действий региональному Фонду содействия капремонту многоквартирных домов Ярославской области причинен ущерб в размере более 5 миллионов рублей, - уточнили в прокуратуре региона.