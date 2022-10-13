Директором Ярославского ТЮЗа стал Дмитрий Стрекалов Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 13 октября, коллективу Ярославского ТЮЗа представили нового директора. Им стал Дмитрий Стрекалов, который уже более 30 лет возглавляет местный театр кукол.

Дмитрий Стрекалов родился в 1958 году. Окончил Ярославский театральный институт, Высшие театральные курсы Минкультуры СССР, Высшую школу деятелей сценического искусства, Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, магистр управления. Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», благодарность Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, почетный знак Святого Луки «За развитие искусств» губернатора Ярославской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За труды во благо земли Ярославской» II и I степени и другими.

- ТЮЗ и театр кукол располагаются в одном здании, где в этом году начался масштабный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». Это самый крупный объект не только в регионе, но и в стране. Результатом преобразований станут не просто новая крыша, батареи и лампочки, у сцены появятся современные технические возможности, у артистов – новые творческие перспективы, у зрителей – комфорт и знакомство с искусством более высокого уровня, - сказали директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Окончание ремонта запланировано на 2024 году. То есть, на протяжении двух лет спектакли ТЮЗа и театра кукол будут проходить на непривычных для ярославского зрителя площадках, например, в КЗЦ «Миллениум».

Сейчас ситуация с капитальным ремонтом здания театра юного зрителя находится под контролем у губернатора региона Михаила Евраева. Как сообщили в правительстве области, проверки «Губернаторского контроля», прокуратуры и других надзорных органов решение о смене менеджмента и расторжении договора с Натальей Прокиной было признано обоснованным.