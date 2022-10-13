Сотрудник Переславской больницы ушел на СВО добровольцем

Сотрудники Переславской ЦРБ собрали для бойцов СВО жгуты, ИПП и гемостатики. ФОТО: страница Кирилла Харчикова ВКонтакте

Техник информационного отдела Переславской центральной районной больницы Денис К. ушел на СВО добровольцем. Он не стал дожидаться повестки и сам обратился в военкомат.

- Сотрудники ЦРБ решили поддержать коллегу. По личному опыту знаю, «за ленточкой» в полевых условиях есть вещи, которые вроде бы неуставные, но которые могут пригодиться в быту. Также считает и наш боец, поэтому дополнительную экипировку приобретал сам, ну, а мы компенсировали ему половину затрат, - рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

Но помощью только одному бойцу дело не закончилось. Узнав, что вместе с Денисом на СВО отправятся еще около 30 человек, медики больницы приобрели для них жгуты, ИПП и гемостатики.

- Дай Бог не пригодится, но лишним не будет, - считает главврач ЦРБ.

Кирилл Харчиков обратился также ко всем семьям мобилизованных переславцев и пообещал им помощь во всем, что касается медицины.

- Не стесняйтесь обращаться за помощью. Звоните в приемную главного врача, там обязательно все зафиксируют и передадут мне, - пишет на своей странице ВКонтакте медик.

Он также поблагодарил за поддержку местный бизнес, который не остается в стороне: оказывает финансовую поддержку, и переориентирует свои мощности на нужды фронта.