Елка будет: в мэрии Ярославля рассказали, собираются ли украшать город к новогодним праздникам

Елка на Советской площади в Ярославле в этом году обязательно будет, сказали в мэрии Фото: Мэрия Ярославля

Некоторые регионы России в этом году решили отказаться от массовых новогодних мероприятий. Средства, которые планировали потратить на увеселение, теперь собираются направить на помощь мобилизованным и добровольцам. От салютов, больших концертов и гуляний отказались в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Калуге. При этом все детские елки и развлечения для детворы проходить будут.

В мэрии Ярославля окончательного решения по поводу массовых гуляний пока нет.

- Елка на Советской площади точно будет. В ноябре депутаты муниципалитета определят, какие новые закупки будут делать для украшения города. Как и что будет закупаться, станет известно позже, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

А тем временем, согласно результатам опроса, проведенного сотрудниками сервиса SuperJob, каждый второй ярославец поддерживает отказ от публичных мероприятий на этот новый год. За отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще, чем мужчины (54 и 47% соответственно), а респонденты старше 45 лет – чаще горожан до 34 лет (57 и 46%).