Управлением Россельхознадзора по ТО и ЯО проведен День открытых дверей для студентов ФБГОУ ВО «ЯГСХА»

11 октября 2022 года в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям прошел День открытых дверей для студентов ФГБОУ ВО "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия". В мероприятии приняли участие учащиеся 1 и 5 курса, получающие образование на факультетах механизации сельскохозяйственного производства, ветеринарии и зоотехнии.

Мероприятие проводилось в рамках плана мероприятий по реализации концепции кадровой политики в целях повышения информативности молодежи об условиях гражданской службы в территориальных органах Россельхознадзора, а также их привлечения на гражданскую службу.

Управление Россельхознадзора заинтересовано в грамотных и инициативных кадрах, а студенты уже на начальных курсах начинают задумываться о поиске работы, на которой они могли бы полностью раскрыть весь свой потенциал. Встречи в формате открытых дверей позволяют студентам оценить полученные учебные знания и навыки с точки зрения практического применения.

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора познакомили студентов с главной миссией Службы, ценностями и принципами работы ведомства. Студенты смогли узнать о главных условиях поступления и прохождения государственной гражданской службы. Сотрудники Управления рассказали о деятельности профильных структурных подразделений Управления, о специфики этой работы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, осветили плюсы работы на государственной службе.

В ходе встречи студенты смогли познакомиться с работой подразделений ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора и задать интересующие их вопросы.