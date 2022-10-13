В Переславскую больницу купили современный аппарат УЗИ Фото: Правительство Ярославской области

В Переславскую ЦРБ купили аппарат УЗИ экспертного класса. Он включает в себя все необходимые датчики для обследования пациентов разных возрастов и даже новорожденных детей. Комплекс установили во взрослой поликлинике.

– Новое оборудование – это всегда весомое и очень важное подспорье в работе нашей диагностической службы, – сказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. – В дальнейшем в рамках программы модернизации запланировано поступление нескольких таких аппаратов. Они будут работать во взрослой поликлинике, женской консультации с необходимым набором датчиков, а также в детской поликлинике.