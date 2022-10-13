В Тверицком бору Ярославля убрали свалки валежника и спиленных деревьев

В Тверицком бору убрали валежник и спиленные деревья Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Заволжского района Ярославля провела проверку в Тверицком бору. На особо охраняемой территории памятника природы правоохранители обнаружили три несанкционированные свалки. Валежник и спиленные в бору деревья не торопились вывозить.

- Прокуратура района внесла директору МУП «Горзеленхозстрой» представление об устранении нарушений. В итоге свалки были убраны, - сообщили в прокуратуре Заволжского района.

Но виновное должностное лицо, несмотря на оперативную реакцию на требования прокуратуры, все равно было привлечено к дисциплинарной ответственности.