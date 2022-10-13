В ярославском Управлении Росреестра рассказали, как узнать, что имущество находится под арестом

Управление Росреестра по Ярославской области сообщает об изменении порядка направления уведомлений о наложении или снятии ареста с недвижимого имущества.

Теперь уведомления о наложении ареста или ограничения направляется исключительно в электронной форме, практика рассылки бумажных писем ушла в прошлое. Информацию о причинах, послуживших основанием для наложения ареста или ограничения, может быть получена правообладетелем исключительно у должностных лиц, принявших соответствующие решения. К ним относятся суды, службы судебных приставов и налоговых органов.

- Управление Росреестра по Ярославской области не обладает информацией об основаниях, повлекших наложение ареста или ограничения. Внесение записи в ЕГРН осуществляется управлением в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего документа - судебного акта, постановления судебного пристава, - рассказал о порядке начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Дмитрий Шеин.

Уведомление происходит следующим образом:

- При наличии в ЕГРН адреса электронной почты правообладателя уведомление направляется на данный электронный адрес (с указанием ссылки на электронный документ, размещенный на официальном сайте Росреестра, содержащий полную информацию об аресте/запрете).

Заявление о внесении дополнительных сведений в реестр недвижимости подается в электронном виде из «Личного кабинета» на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru), при этом потребуется ввести логин и пароль от сайта Госуслуг) либо посредством обращения в любой удобный для пользователя офис МФЦ (Мои документы).

- Направление уведомления в Личный кабинет правообладателя на едином портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).