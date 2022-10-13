Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов на открытии одной из площадок. ФОТО: Администрация Тутаевского муниципального района

В частности, благоустроены 11 дворовых территорий, установлено 14 спортивно-игровых площадок. В том числе одна площадка для детей с ограниченными возможностями – по просьбе жителей Тутаева. Это единственный такой объект в регионе. Дополнительно по программе построены 2 площадки для выгула собак. В работе применялись современные технологии: эко-парковки, рулонные газоны, кора лиственницы, малые формы. Во многих дворах заменили систему освещения. Особое внимание уделили сети дорожек и тротуаров, которые уже несколько лет в Тутаеве делают только в плитке.

В Тутаевском районе проект «Наши дворы» выполнен полностью. ФОТО: Администрация Тутаевского муниципального района

Как пояснили в пресс-службе Администрации, решением главы района выделены средства на замену коммуникаций. Во всех благоустраиваемых дворах проведены работы по капитальному ремонту сетей. Дополнительно проведена большая работа с управляющими компаниями, взявшими на себя ремонт входных групп в многоквартирных домах, которые попали в границы благоустройства.

- Сейчас мы приступили к формированию заявок на благоустройство по программам на 2023 год. Благодарим Михаила Яковлевича за развитие комфортной городской среды в Тутаевском районе! - прокомментировал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Программа «Наши дворы» — это ответ на запрос жителей. Глава региона Михаил Евраев добился выделения средств из федерального бюджета. Проект охватывает всю область.