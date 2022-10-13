Суринский путепровод в Ярославле планируют отремонтировать в 2022 году

Суринский путепровод планируют отремонтировать в 2022 году. ФОТО: скрин с видео ГТРК «Ярославия»

Суринский путепровод, движение по которому ярославцы просят закрыть, как он уже опасен из-за многочисленных ям, планируют отремонтировать в 2022 году. Но сделать это можно только за счет средств, предусмотренных на следующий год, сообщили ГТРК «Ярославия» в департаменте городского хозяйства мэрии.

Сейчас идет подготовка конкурсной документации, потом приступят к поиску подрядчика. Времени остается мало – к работам подрядная организация должна приступить уже через неделю. Завершить ремонт собираются в конце декабря.