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Общество13 октября 2022 6:38

На площади Дерунова в Рыбинске открылась ярмарка

Она будет работать до 16 октября
Полина Вачнадзе
В Рыбинске открылась ярмарка продовольственных и потребительских товаров

В Рыбинске открылась ярмарка продовольственных и потребительских товаров

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске открылась ярмарка продовольственных и потребительских товаров. Она будет работать до 16 октября вдоль улицы Крестовой параллельно площади Дерунова.

- Место для размещения ярмарки находится на территории наибольшего пешеходного трафика, повышенного сосредоточения покупателей, - пояснили в администрации города.

Что здесь можно купить? В первую очередь, продукты: масло, мед, рыбу, сыры, восточные сладости, деликатесы из мяса диких животных. Продаются и непродовольственные товары – дизайнерские сумки, изделия из льна ручной работы, сувениры, вязаные и текстильные вещи.

На ярмарку в Рыбинск приехали производители из Дагестана, Алтая, Абхазии, Белоруссии, Ставрополя, Мурманска, Камчатки, Сахалина, Шуи, Тамбова, Москвы.