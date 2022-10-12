В Карякинском саду Рыбинска высадят 14 тысяч тюльпанов Фото: Администрация Рыбинска

В Карякинском саду Рыбинска этой осенью высадят 14 тысяч тюльпанов. Работы к новому весенне-летнему сезону идут полным ходом. Сейчас в саду выкапывают клубни декоративных растений для зимнего хранения.

— В общей сложности осенью посадим 14 000 тюльпанов. Провели выбраковку тех, которые цвели этой весной, отобрали около 5 000 штук, 9 000 тюльпанов закупили. Работа по обновлению идет, высаживаем луковицы на клумбы, где были однолетники. Весной в саду распустятся порядка 300 нарциссов и очень много крокусов, — рассказал куратор Карякинского сада Сергей Иванченко.

После высадки цветов, работники сада закутают на зиму хвойники и мелкие кустарники специальным материалом. Воду из фонтана уже слили, его отмыли и отчистили.