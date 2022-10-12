В Ярославле водитель «Форда» сбил двух пешеходов

Женщина 50 лет и 16-летняя девушка попали под колеса автомобиля в Ярославле Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 11 октября в Красноперекопском районе Ярославля произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Женщина 50 лет и 16-летняя девушка попали под колеса автомобиля, когда переходили улицу Маланова по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем «Форд Фьюжен» находился 47-летний водитель. Почему он не притормозил перед «зеброй», сейчас выясняется.

- Пешеходы с травмами госпитализированы в лечебное учреждение, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.