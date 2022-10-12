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Общество12 октября 2022 10:30

В Ярославль приехала еще одна группа беженцев

Прибыл 51 человек, в том числе 11 детей
Полина Вачнадзе
12 октября в Ярославль прибыла очередная группа беженцев

12 октября в Ярославль прибыла очередная группа беженцев

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 12 октября, в Ярославль прибыла очередная группа беженцев. Приехал 51 человек, в том числе 11 детей из разных городов Донбасса. Поезд с вынужденными переселенцами прибыл из Ростова-на-Дону, там находился сборный пункт.

Разместят приехавших в лагере имени Горького.

В начале октября в Ярославле прибыла большая группа людей, бежавших от нападений ВСУ. 100 человек, среди них 28 детей, разместили в санатории «Сосновый бор».

Разместят приехавших в лагере имени Горького.

Разместят приехавших в лагере имени Горького.

Фото: Правительство Ярославской области