В МЧС по Ярославской области рассказали, что горело в Карачихе

В Карачихе сгорела хозпостройка. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Поздно вечером 11 октября в Карачихе начался сильный пожар. По словам очевидцев, загорелся склад предприятия, которое занимается пиломатериалами.

Однако в региональном МЧС эту информацию опровергли. Загорелась бытовка на улице Школьной в районе дома №36 и была угроза того, что огонь перекинется на строящийся рядом жилой дом.

- На место выехали 6 машин и 22 человека личного состава. Пожар был ликвидирован в 01:52 12 октября. Полностью уничтожена хозпостройка на площади 150 квадратных метров, поврежден дом, закопчен гараж, - уточнили в МЧС.

Пострадавших нет.