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Общество12 октября 2022 8:02

Житель Рыбинска, единственный добытчик в семье, где воспитывается ребенок-инвалид, получил повестку

Но благодаря активности его жены и вмешательству главы Ярославской области, мужчина остался дома
Полина Вачнадзе
Жительница Рыбинска добилась того, чтобы ее супруг не оказался в числе мобилизованных жителей Ярославской области

Жительница Рыбинска добилась того, чтобы ее супруг не оказался в числе мобилизованных жителей Ярославской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Рыбинска добилась того, чтобы ее супруг не оказался в числе мобилизованных жителей Ярославской области.

В семье воспитывается несколько детей, в том числе, ребенок-инвалид, вся материальная нагрузка лежит на плечах хозяина дома. Кроме того, у рыбинца есть ограничения по состоянию здоровья. Но по документам призыву он подлежит, поэтому повестку получил.

Супруга жителя Рыбинска обратилась за помощью к губернатору Ярославской области.

- Вместе с военным комиссаром региона Игорем Гостевым поручили местному военкомату проверить законность призыва. Вопрос удалось решить оперативно. Глава семейства останется дома со своей семьей, - написал в своем Telegram-канале Михаил Евраев.

Если возникли спорные вопросы по частичной мобилизации, можно обратиться:

- круглосуточную горячую линию 122,

- к чат-боту @mobilization76_bot,

- на сайт «Госуслуги».