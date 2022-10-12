Житель Рыбинска, единственный добытчик в семье, где воспитывается ребенок-инвалид, получил повестку

Жительница Рыбинска добилась того, чтобы ее супруг не оказался в числе мобилизованных жителей Ярославской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Рыбинска добилась того, чтобы ее супруг не оказался в числе мобилизованных жителей Ярославской области.

В семье воспитывается несколько детей, в том числе, ребенок-инвалид, вся материальная нагрузка лежит на плечах хозяина дома. Кроме того, у рыбинца есть ограничения по состоянию здоровья. Но по документам призыву он подлежит, поэтому повестку получил.

Супруга жителя Рыбинска обратилась за помощью к губернатору Ярославской области.

- Вместе с военным комиссаром региона Игорем Гостевым поручили местному военкомату проверить законность призыва. Вопрос удалось решить оперативно. Глава семейства останется дома со своей семьей, - написал в своем Telegram-канале Михаил Евраев.

Если возникли спорные вопросы по частичной мобилизации, можно обратиться:

- круглосуточную горячую линию 122,

- к чат-боту @mobilization76_bot,

- на сайт «Госуслуги».