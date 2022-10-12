60-летняя жительница Ярославля отдала мошенникам 2 миллиона рублей

В Ярославле возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Жертвой злоумышленников стала 60-летняя женщина.

Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили потерпевшую снять со счета все ее накопления, якобы для того, чтобы предотвратить незаконное списание денег. Женщина сделала все так, как просили мошенники, после чего перевела средства на указанный ими счет. Когда ярославна поняла, что ее обманули, было уже поздно. 2 миллиона рублей «заработали» преступники на доверчивой женщине.

Полиция просит граждан быть осторожными. Полиция призывает граждан быть осторожными! Если вам поступил подобный звонок, просто прекратите разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись.

Если у вас возникли сомнения относительно безопасности своих денежных средств, самостоятельно перезвоните в свой банк по телефону, указанному на вашей карте, и уточните интересующую информацию у реального специалиста.

Также проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя сообщать конфиденциальные сведения посторонним и неизвестным людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц.