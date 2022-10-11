Горячие линии Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В связи с высокими рисками заноса и распространения в субъектах Российской Федерации возбудителей заразных, в том числе особо опасных болезней животных (африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, ящура, оспы овец и коз и др.), Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областей напоминает о функционировании горячих линий Управления, по которым можно обратиться по всем вопросам и с сообщениями в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии в рабочие часы с 9.00 до 18.00 часов и рабочие дни (с понедельника по пятницу): 8 (4822) 50 98 01

Телефоны горячей линии КРУГЛОСУТОЧНЫЕ: +7 910-537-29-75 (г. Тверь); + 7 920-139-66-78 (г. Ярославль)

Управление просит оперативно сообщать о фактах обнаружения павших домашних свиней и диких кабанов, фактах заболевания и падежа свиней в хозяйствах всех форм собственности, несанкционированных захоронениях павших свиней, подозрительных действиях лиц и организаций по перемещению свиней и свиноводческой продукции, реализации животноводческой продукции непромышленного производства, а также оперативному доведению полученных от населения сигналов (включая анонимные) до сведения соответствующих органов и учреждений.