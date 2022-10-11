В Рыбинске полиция изъяла у местного жителя более 60 граммов наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Рыбинска обнаружила у ранее судимого 48-летнего местного жителя в гараже наркотики. Сотрудники правоохранительных после обыска изъяли семь пакетов с веществом. Экспертиза показала, что в этих пакетах находились более 60 граммов марихуаны. Мужчина пояснил, что наркотики хранил для личного употребления.

- Полицией Рыбинска в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <…>», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.