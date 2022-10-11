В Ярославской области межмуниципальные автобусы переходят на зимнее расписание Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 16 октября межмуниципальные автобусы переходят на зимнее расписание. Это касается 24 маршрутов, особенно – направлений, связанных с дачными и садовыми товариществами.

- В связи с переходом на зимнее расписание прекращается работа сезонных маршрутов №106 Ярославль (Ярославль-Главный) – Ярославль (через сады Южные) и №108 Ярославль – сады Южные, №131 Ярославль – Введенье, - сообщили в правительстве региона.

Расписание движения автобусов размещено на официальном сайте «Яроблтранском».