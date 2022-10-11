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Общество11 октября 2022 11:13

В Ярославской области для семей мобилизованных отменили плату за детские сады и горячее питание

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области для семей мобилизованных отменили плату за детские сады и горячее питание

В Ярославской области для семей мобилизованных отменили плату за детские сады и горячее питание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области для семей мобилизованных отменили плату за детские сады и горячее питание. Об этом сегодня, 11 октября, губернатор региона Михаил Евраев сообщил на своей странице в соцсетях.

- Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных. Отменяем для них плату за детские сады и за горячее питание в школах. Семьи наших военных в фокусе особого внимания, и без помощи мы их не оставим, - отметил Михаил Евраев.