В Ярославской области для семей мобилизованных отменили плату за детские сады и горячее питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области для семей мобилизованных отменили плату за детские сады и горячее питание. Об этом сегодня, 11 октября, губернатор региона Михаил Евраев сообщил на своей странице в соцсетях.

- Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных. Отменяем для них плату за детские сады и за горячее питание в школах. Семьи наших военных в фокусе особого внимания, и без помощи мы их не оставим, - отметил Михаил Евраев.