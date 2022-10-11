В «ТНС энерго Ярославль» определили победителей предложения «Будь в плюсе!»

По условиям предложения, на лицевые счета абонентов, выбранных генератором случайных чисел, будет зачислена сумма в размере стоимости 300 кВт*ч. Сумма будет определена с применением тарифа, действующего в отношении лицевого счета. Дополнительная сумма в размере стоимости 50 кВт*ч начисляется каждому победителю, подключенному к сервису «Электронная квитанция».

Лицевые счета победителей специального предложения «Будь в плюсе!» для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк» в сентябре:

762210149012

762230339037

762210302004

766460014549

764112083462

762260254010

762280081002

763360211111

763360214038

766410423077

762260401138

762500006299

766420728255

764150520928

766420341066

763330301289

763310000298

766410466437

763340043233

762500274219

763310012790

764146210338

766410003220

762230110040

762280399148

766410011887

766420351215

766440149066

762500083256

764111160324

766410450475

766420818185

764132130238

766420004025

764172092226

766460184150

763341023232

762500101214

766410367160

766420707191

766420716798

762500296265

764133012147

762260392023

764140915094

763341013010

763350016815

766460016901

763340118406

762250070037

Со всеми способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на сайте и в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль».

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