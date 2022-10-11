В «ТНС энерго Ярославль» определили победителей предложения «Будь в плюсе!»

По условиям предложения, на лицевые счета абонентов, выбранных генератором случайных чисел, будет зачислена сумма в размере стоимости 300 кВт*ч. Сумма будет определена с применением тарифа, действующего в отношении лицевого счета. Дополнительная сумма в размере стоимости 50 кВт*ч начисляется каждому победителю, подключенному к сервису «Электронная квитанция».
Лицевые счета победителей специального предложения «Будь в плюсе!» для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк» в сентябре:
762210149012
762230339037
762210302004
766460014549
764112083462
762260254010
762280081002
763360211111
763360214038
766410423077
762260401138
762500006299
766420728255
764150520928
766420341066
763330301289
763310000298
766410466437
763340043233
762500274219
763310012790
764146210338
766410003220
762230110040
762280399148
766410011887
766420351215
766440149066
762500083256
764111160324
766410450475
766420818185
764132130238
766420004025
764172092226
766460184150
763341023232
762500101214
766410367160
766420707191
766420716798
762500296265
764133012147
762260392023
764140915094
763341013010
763350016815
766460016901
763340118406
762250070037
Со всеми способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на сайте и в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль».
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