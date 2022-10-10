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Происшествия10 октября 2022 14:52

Жительница Рыбинска перевела мошенникам 320 тысяч рублей

Злоумышленники, как обычно, действовали по телефону
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Рыбинска перевела мошенникам 320 тысяч рублей

Жительница Рыбинска перевела мошенникам 320 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинска обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что по нотариальной доверенности женщины кто-то пытается снять деньги с ее счета и оформить кредит.

- В ходе общения убедили ее оформить кредитную карту, обналичить денежные средства и перевести их на указанные звонившими номера сотовых телефонов. Выполняя указания звонивших, заявительница перевела денежные средства в сумме около 320 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».